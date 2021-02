Volkswagen erfindet sich neu. Vorstand Herbert Diess lässt bei der Mobilitätswende keinen Stein auf dem anderen. Mehr als 70 Milliarden Euro wird der Automobil-Hersteller in den nächsten fünf Jahren in E-Mobility, Software und Autonomes Fahren stecken, um nicht den Anschluss an Taktgeber Tesla oder die starken Newcomer wie Nio, Xpeng, Lucid Motors, Canoo und Xoox zu verlieren. Im Zuge neuer Ideen und neuer Mobilitätsdienste will Volkswagen in Zukunft sogar Taxi oder Shuttle-Dienste via Drohnen anbieten.

