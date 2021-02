DJ Discounterriese Aldi schiebt US-Expansion weiter an

Von Tonya Garcia

NEW YORK (Dow Jones)--Der deutsche Lebensmittelhändler Aldi beschleunigt seine US-Expansion und will in diesem Jahr 100 neue Niederlassungen eröffnen. Die Geschäfte sollen sich auf die Regionen Arizona, Florida, Kalifornien und den Nordosten konzentrieren. Zudem will der Discounterriese ein regionales Hauptquartier und Distributionszentrum in Loxley im US-Bundesstaat Alabama errichten. Das Lager soll dann das sechste Distributionszentrum im Süden der Vereinigten Staaten sein und bis zu 100 Filialen in der Region versorgen, einschließlich den nordwestlichen Zipfel des US-Bundesstaates Florida und Mississippi. An der Golfküste sind laut Aldi bis zum Jahr 2022 an die 35 neue Filialen in Planung. Wenn Loxley im kommenden Jahr einsatzbereit ist, rechnet Aldi damit, dass dort 200 Arbeitsplätze entstehen werden.

Zusätzlich will Aldi in diesem Jahr in 500 Filialen die Möglichkeit der Selbstabholung anbieten, womit sich die Zahl der Filialen mit dieser Dienstleistung auf mehr als 1.200 erhöht. Aldi US hat mehr als 2.000 Filialen in 37 US-Bundesstaaten. Aldi schiebt just in der Zeit die Expansion an, in dem der Verkauf von Lebensmitteln sowie der Online-Handel pandemiebedingt angezogen ist. Wettbewerber wie Walmart oder Kroger bauen ebenfalls ihre Geschäfte aus, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können.

February 10, 2021 08:29 ET (13:29 GMT)

