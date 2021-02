Während vielen Unternehmen schwer unter der Corona-Pandemie zu leiden haben, kann Heidelberger Druck im Zuge veröffentlichter Quartalszahlen eine belebtes Geschäft präsentieren. Zudem wird bekannt, dass das Margenziel des Konzerns erhöht wird. Diese Nachrichten kommen an der Börse gut an und die Aktie notiert am Mittwoch Kursgewinne von bis zu 20 Prozent. Positives operatives Ergebnis trotz Corona Heideldruck beendete die ersten neun Monate des laufenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...