Einkäufer wenden sich immer stärker einer digitalisierten Lieferkette zu, die auf E-Commerce und Online-Tools basiert und die sich an Consumer-orientierten Webseiten ausrichtet. Unternehmen können damit aus einer Vielzahl von Anbietern auswählen, was aber auch bedeutet, dass die Auswahl und Menge an Informationen überwältigend sein kann. Der Vergleich von Informationen und Preisen aus mehreren Quellen ist bestenfalls zeitaufwendig und bedeutet oft, dass man sich nicht darauf verlassen kann, das beste Angebot, den niedrigsten Preis oder die kürzeste Lieferzeit gefunden zu haben. Sourcengine ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...