Ort des Tages: Lidl Österreich GmbH Headquarter. Lidl Österreich steht für Top-Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Schlüssel dafür liegt in ihrem Geschäftsmodell: Sie sparen Kosten, indem sie Synergien nutzen, Prozesse so einfach und effizient wie möglich machen und Strukturen schlank halten. Diese Kostenvorteile geben sie dann wiederum an ihre Kunden weiter. Das ist der "Lidl-Preis"! Seit dem Start 1998 haben sie sich erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten über 5.500 Mitarbeiter bei ihnen: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Müllendorf und in ihren mehr als 250 Filialen. Sie legen höchsten Wert auf Teamgeist und ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...