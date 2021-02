Der Stahl- und Industriekonzern thyssenkrupp sieht nach Jahren der Krise wieder Licht am Ende des Tunnels."Wir spüren Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und unsere Maßnahmen tragen erste Früchte", kommentierte Vorstandschefin Martina Merz die am Mittwoch in Essen vorgelegten Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020/21. "Wir haben schwarze Zahlen geschrieben, noch sind wir aber nicht über den Berg." Für die Modernisierung seiner Stahlsparte gab thyssenkrupp Investitionen ...

