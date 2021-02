Der S&P500 verläuft weiterhin an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 3.920 Punkten. Kurz nach Börseneröffnung notiert der S&P 500 bei 3.926 Punkten mit einem Abschlag von 0,26%. An der Lage hat sich zum Vortag weiter nichts geändert. Prallt der S&P 500 nun an der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab, wäre zunächst mit einem Rücklauf bis zur oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals ...

