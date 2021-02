Nach ein paar Tagen der Konsolidierung scheint diese beim Elektroautobauer Nio schon wieder beendet. Am Dienstag ging die Aktie mit einem Plus von über sechs Prozent aus dem Handel, und auch am Mittwoch notiert das Kursmonster schon wieder mit 1,5 Prozent im Plus.Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Nio das Rekordhoch von 66,99 Dollar übertreffen wird. Risikofreudige Anleger positionieren sich schon jetzt mit einem Faktor-Zertifikat von Morgan Stanley. Alle Informationen dazu im "Trading-Tipp" ...

