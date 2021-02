Der börsennotierte Salzburger Kranhersteller Palfinger hat am Mittwoch die Übernahme der katalonische Firma Equipdraulic gemeldet. Palfinger will damit seine Position auf der iberischen Halbinsel und vor allem im industriestarken Katalonien stärken, wie es am Nachmittag in einer Aussendung betonte. Equipdraulic vertreibt seit über 20 Jahren den Großteil des Palfinger-Portfolios in den nordspanischen ...

