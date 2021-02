Kommt das Apple Car oder nicht?

Vergangene Woche war es mal wieder die Schlagzeile: Apple soll seine Auto-Pläne konkretisiert und dazu mit der Hyundai-Tochter Kia einen Partner gefunden haben. Zumindest war dies die Gerüchteküche. Inzwischen ist klar, es war lediglich ein Gerücht. Doch wie realistisch ist das eigentlich mit dem Apple Car?

Seit Ende 2014 wird bei Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) aber auch interessierten Kreisen über die Möglichkeit diskutiert, ein Apple Car zu produzieren. Damals erschien der Erfolg der ersten Tesla-Modelle so groß, dass jeder mit etwas Mühe zum Autohersteller avancieren kann.

Einige Jahre später ist Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) immer noch am Markt, verdient aber mit vielen Dingen Geld - nur nicht mit den eigens produzierten Autos. Und Apple? Der Konzern konzentriert sich weiterhin auf das, was er am besten kann.

Erfolgsmodell Apple-Kosmos

Wer sich einmal anschaut, womit Apple alles Geld verdient, wird erstaunt sein, auf wie vielen Beinen der iPhone-Konzern tatsächlich steht. Klar: Das iPhone dominiert noch immer die Umsatz- und Gewinnrechnung. Doch längst spielen auch andere Dinge eine Rolle.

Im Bereich der Hardware ist dies vor allem die Apple Watch. Mit Preisen von klassischen Schweizer Chronometern macht Apple inzwischen nicht nur in diesem Bereich Uhrenherstellern wie Richemont, Swatch und Rolex Konkurrenz. Apple ist inzwischen der weltweit größte Uhrenhersteller.

