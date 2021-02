Palfinger übernimmt den in Barcelona ansässigen Vertriebspartner Equipdraulic. Das Unternehmen vertreibt seit 1999 den Großteil des Palfinger Portfolios in Katalonien, beschäftigt 18 Mitarbeiter und kommt 2020 auf einen Umsatz von knapp 5 Mio. Euro. Palfinger-CEO Andreas Klauser: "Die Akquisition ist eine klare Botschaft: Palfinger wächst auch in Zeiten der Krise. Katalonien gehört zu den größten Industrieregionen Spaniens. Durch die Integration heben wir Synergien und generieren zusätzliches Wachstum".

Den vollständigen Artikel lesen ...