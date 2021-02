Goliath Resources Limited (TSX-V: GOT; FRA: B4IF) hat Eric Sprott als neuen Cornerstone Investor gewonnen. Sprott steigt mit 2 Mio. CAD ein, was einer Beteiligung von 8,5 % am Unternehmen entspricht. Der aktivistische Fonds Crescat Capital LLC zieht mit Sprott mit, um seinen Anteil von 9,9 % an Goliath Resources nicht zu verwässern. Fun Fact am Rande: Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit der Platzierung keine Finders ...

