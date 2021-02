Tagelang hat die Wall Street mti ihrem Rekordlauf den Deutschen Aktienindex zwar nicht wirklich mitziehen, aber zumindest größere Verluste verhindern können. Das ist heute anders. Mit fallenden Kursen in New York muss sich auch der DAX von der 14.000er Marke verabschieden und legt zunächst den Rückwärtsgang ein. Zu groß ist die Unsicherheit, wann das in die hohen Aktienkurse eingepreiste Szenario einer sich dynamisch erholenden Wirtschaft nach der Pandemie tatsächlich Realität wird. Die Gefahr der ...

