Euro/Dollar testet am Mittwoch den Bereich um 1,2130 Dollar - Die US-Inflationszahlen fielen im Januar etwas schwächer aus - Fed-Chef Powell wird im weiteren Verlauf der Sitzung über den US-Arbeitsmarkt sprechen - Der Euro/Dollar bewegt sich am Mittwoch in der Region um 1,2130 und setzt damit den Erholungstrend der letzten Tage fort. Euro/Dollar ...

