Der SMI schliesst zur Wochenmitte 0,20 Prozent höher auf 10'825,75 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach einem Schlussfuriose etwas fester aus dem Handel gegangen. Der Leitindex SMI rutschte knapp eine Stunde vor Handelsende in die Verlustzone ab, nachdem er kurz davor mit Unterstützung defensiver Werte und Finanzpapieren kräftig zugelegt hatte. Den Anlegern sei zum Handelsende hin etwas die Luft ausgegangen, hiess es am Markt.

