DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

voxeljet AG gibt den Preis für ein registriertes Direktangebot in Höhe von ca. 12 Millionen US-Dollar bekannt



11.02.2021 / 02:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



voxeljet AG gibt den Preis für ein registriertes Direktangebot in Höhe von ca. 12 Millionen US-Dollar bekannt Friedberg, 10. Februar 2021 voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft" oder "voxeljet"), ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Teiledienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden, gab heute bekannt, dass sie mit institutionellen Investoren endgültige Vereinbarungen über den Kauf und Verkauf von 443.414 neuen Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 22,27 pro Aktie (entsprechend $ 26,95 gemäß Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am gestrigen Tag) in Form von American Depository Receipts im Rahmen eines registrierten Direktangebots getroffen hat. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 19. Februar 2021 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. A.G.P./Alliance Global Partners agiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot. Dieses Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierung gemäß Formular F-3 (Aktenzeichen 333-251002), die zuvor bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde. Ein Prospektnachtrag in Bezug auf die Kapitalerhöhung und das vorgeschlagene Angebot wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein. Elektronische Kopien des Prospektnachtrags können, sobald verfügbar, auch bei der Gesellschaft oder bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com angefordert werden. Vor einer Investition in dieses Angebot sollten Interessenten den Prospektnachtrag und den dazugehörigen Prospekt sowie die anderen Dokumente, die die Gesellschaft bei der SEC eingereicht hat und die durch Verweis in den Prospektnachtrag und den dazugehörigen Prospekt aufgenommen wurden und die weitere Informationen über die Gesellschaft und dieses Angebot enthalten, vollständig lesen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.



Kontakt:

Johannes Pesch, Director Business Development & Investor Relations Wichtige zusätzliche Information Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Zukunftsgerichtete Aussagen Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der voxeljet AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die voxeljet AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In diese Aussagen darf kein absolutes Vertrauen gesetzt werden. voxeljet AG kann keine Zusicherungen geben, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angelegenheiten erfolgreich abgeschlossen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der voxeljet AG liegen. Diese Risiken und andere Faktoren werden in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission näher erläutert. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können. Aussagen, die hier gemacht werden, beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung und sollten an einem nachträglichen Datum nicht herangezogen werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 11.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

