DJ SPD-Chef Walter-Borjans nennt Absenken des Inzidenzwerts "unumgänglich"

DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die Absenkung der 7-Tage-Inzidenz auf 35 als "unumgänglich" bezeichnet. "Vor diesem Hintergrund sind die gefassten Beschlüsse eine verantwortungsbewusste Fortschreibung des eingeschlagenen Weges. Dabei wird die neue Herausforderung berücksichtigt, die sich durch veränderte, wesentlich infektiösere Varianten des Coronavirus ergibt. Infolgedessen ist die Absenkung des Grenzwertes für die 7-Tage-Inzidenz unumgänglich", sagte Walter-Borjans der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

"Wenn wir den Fuß zu früh von der Bremse nehmen, droht die Gefahr, dass die Schussfahrt in die Überlastung unseres Gesundheitswesens mit vielen vermeidbaren Todesopfern unvermittelt weitergeht", sagte der SPD-Chef. Er bezeichnete die Rückkehr zum Präsenzunterricht "wenn auch zunächst im Wechsel" als "dringend geboten". "Die Hoheit der Länder über die Bildungspolitik wird gewahrt - und das ist auch gut so. Zur schrittweisen Rückkehr des normalen Schulbetriebs gehört aber auch der bestmögliche Schutz des Lehr- und Betreuungspersonals in Grundschulen und Kitas durch eine schnelle Impfung", sagte der SPD-Politiker.

Er betonte, dass die baldige Wiederöffnung des Einzelhandels und der Gastronomie auf der Tagesordnung bleiben müsse. "Schon jetzt ist ein stilles Sterben erkennbar, das das Gesicht unserer Ortszentren dauerhaft zu verändern droht. Geschäftsaufgaben wären nicht nur das Ende vieler wirtschaftlicher Existenzen. Es wäre auch zu befürchten, dass die Nachfolge von denen angetreten wird, die jetzt schon von der Krise profitieren: Filialisten und Laden- bzw. Gastronomieketten, die die Individualität unserer Städte und Gemeinden zerstören würde", sagte er weiter. "Ich erwarte vom Bundesminister für Wirtschaft, dass er die ihm zur Verfügung stehenden Finanzmittel mit besonderem Augenmerk darauf schnellstmöglich mobilisiert."

