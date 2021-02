Das Birnen Angebot wurde von italienischen Abate Fetel und Santa Maria geprägt. Türkische Santa Maria waren kleiner als Deveci gleicher Herkunft, fehlten punktuell an manchen Tagen und verbilligten sich ab und an. Bildquelle: Shutterstock.com Die Präsenz der niederländischen, einheimischen und belgischen Chargen schwächte sich ab, so verabschiedeten sich beispielsweise...

Den vollständigen Artikel lesen ...