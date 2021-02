Seit Dezember 2020 nimmt Freshfel Europe an der Entwicklung der Initiative der Europäischen Kommission "Code of Conduct for Responsible Business and Marketing Practices" (Verhaltenskodex für Verantwortungsvolle Geschäfts- und Marketingpraxis) unter dem European Green Deal und der "Farm to Fork"-Strategie teil. Im Dezember 2020 nahm die Direktorin für...

Den vollständigen Artikel lesen ...