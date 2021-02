Shanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions, der weltweit führende Anbieter von Internet of Things (IoT)-Modulen, hat heute die Veröffentlichung von 5G-New-Radio (NR)-Modulen der zweiten Generation bekannt gegeben, die den 3GPP Release 16-Standards entsprechen. Das Release umfasst die Sub-6GHz-Module Rx520F und die Rx520N-Serie sowie die mmWave-Module der RM530x-Serie.Die neu eingeführten 5G NR-Module basieren auf den neuesten Qualcomm® Snapdragon X65 und X62 5G Modem-RF-Systemen und wurden entwickelt, um die Anforderungen von Branchen zu erfüllen, die ein verbessertes mobiles Breitband und zuverlässige Kommunikationsmöglichkeiten benötigen. Die Module werden auch die Kommerzialisierung von 5G-Technologien beschleunigen und die Vorteile des mobilen Breitbands in typische Szenarien wie Fixed Wireless Access, Industrial IoT, Mobile Compute, Telemedizin, private Netzwerke und mehr bringen.Zu den neuen 5G NR sub-6GHz Modulen von Quectel gehören der RG520F (LGA), der RM520F (M.2) basierend auf Snapdragon X65 und der RG520N (LGA), der RM520N (M.2) basierend auf Snapdragon X62. Der Modullieferant wird auch Module der zweiten Generation anbieten, die Sub-6GHz und mmWave Dual-Konnektivität unterstützen, die Quectel RM530F und RM530N Module (M.2).Es ist erwähnenswert, dass die neuen 5G-Module von Quectel alle drei Kombinationen von Sub-6GHz TDD und FDD Carrier Aggregation (CA) unterstützen. Dies gewährleistet eine größere 5G-Abdeckung, -Kapazität und -Durchsatz, indem es die Kombination der verfügbaren 5G-Spektrum-Assets ermöglicht.Im Vergleich zu früheren Modulen bieten die 5G-Produkte der neuen Generation von Quectel die wichtigen grundlegenden Verbesserungen, um eine noch bessere Verbindungszuverlässigkeit und eine extrem niedrige Latenzzeit zu liefern, was den kommerziellen Einsatz von 5G-Anwendungen wie industrielles IoT, Fabrikautomatisierung und vernetzte Fahrzeuge beschleunigen dürfte.Die auf dem Snapdragon X65 basierenden High-End-Module können glasfaserähnliche Spitzen-Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps unterstützen. Damit können spezielle 5G eMBB-Anwendungsfälle adressiert werden, die extrem hohe Datenraten erfordern, wie z. B. 4K/8K Ultra High Definition (UHD) Live Steaming.Lesen Sie den vollständigen Text: https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-announces-second-gen-of-5g-nr-modules-compliant-with-3gpp-r16-standard.htmInformationen zu QuectelQuectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen entwickeln wir überlegene Mobilfunk- und GNSS-Module, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von 2200 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher, dass wir als erstes auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempo vorgeben. Das Unternehmen ist an der Shanghaier Börse notiert (603236.SS) und hat sich zum Ziel gesetzt, IoT weltweit voranzutreiben.Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions), Facebook (https://www.facebook.com/quectelwireless) und Twitte (https://twitter.com/Quectel_IoT)r.Ashley Liu+86-551-65869386 x 8016media@quectel.comOriginal-Content von: Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132686/4835536