Singapur (ots/PRNewswire) - Ascenda, der Loyalty Partner führender Banken weltweit, kündigte heute Nexus an, eine neue Schnellstartoption für seine Kundenbindungslösungen, die sich durch einen innovativen Null-Integrationsansatz auszeichnet.Nexus erweitert den Kreis der von Ascenda bedienten Unternehmen über die derzeitigen Top-Tier-Banken in 30 Märkten hinaus erheblich und eröffnet Tausenden von etablierten Finanzdienstleistern und Neobanken weltweit eine erstklassige Customer Engagement Lösung mit schneller Implementierung, minimaler Komplexität und geringsten Kosten.Nexus macht jeder Bank ein Weltklasse Loyalty Programm zugänglich - und dies mit einem Bruchteil der typischen Einrichtungszeit. Eine Branchenpremiere: Die neue Option macht die technische Integration überflüssig und ermöglicht die Einführung überzeugender neuer Kundenbindungsangebote ohne aufwändige IT Projekte. Vorlaufzeit, Komplexität und Kosten werden im Vergleich zu den derzeitigen Industrienormen um das Zehnfache reduziert.Nexus umfasst alle aktuellen Punkte- und Cashback-Angebote von Ascenda, einschließlich der Rabatt-Plattform OffersHub. Die gesamte Palette der bestehenden Einlösemöglichkeiten ist ebenfalls unter der neuen schlüsselfertigen Option verfügbar, von Echtzeit-Prämien für den Alltag bis hin zu inspirierenden Belohnungen für anspruchsvolle Kunden."Nexus verändert die Art und Weise, wie Finanzinstitute Loyalty Programme einführen, da dies jetzt nur noch minimale Vorabinvestitionen und Vorlaufzeiten erfordert", sagte Mark Mullinix, Head of Strategy & Partnerships bei Ascenda. "Dieses einfache und schnelle Bereitstellungsmodell bietet enorme Skalierbarkeit."Live-Demonstrationen sind jetzt verfügbar, und Nexus-Technologie und Vertriebspartner werden im Verlauf des Jahres bekannt gegeben.Informationen zu AscendaAscenda ist ein internationaler Anbieter innovativer Customer Engagement Lösungen und betreibt Treue- und Bonusprogramme für Top-Tier Banken in über 30 Märkten.Customer Engagement leicht gemacht - das ermöglicht Ascenda durch herausragende Technologie. Daher sind Ascendas Lösungen leicht einzusetzen und so entworfen, dass sie einen außergewöhnlichen Kundennutzen bieten. Mit fundierten Kenntnissen des Markts, erstklassiger Technologie und einem umfassenden globalen Content-Netzwerk liefert Ascenda vollständig digitale, benutzerfreundliche und äußerst attraktive Loyalty Programme, bei denen es keinen Kompromiss zwischen Kosten und Kundennutzen gibt.Weitere Informationen über Ascenda finden Sie unter www.ascendaloyalty.com.Pressekontakt:Valerie Perridonvalerie.perridon@ascendaloyalty.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1434623/Ascenda_Nexus.jpgOriginal-Content von: Ascenda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132816/4835540