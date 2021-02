Die Coronahilfe der Investitionsprämie fließt auch im Agrar- und Lebensmittelbereich. Wie in anderen Wirtschaftsbereichen wird die Förderung auch hier "extrem gut angenommen", sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Bis zuletzt (7.2.) wurden in 32.940 Anträgen Prämien in Höhe von 314,2 Mio. Euro beantragt, die Investitionen in der Höhe von 3,54 Mrd. Euro auslösen, teilte das Agrarministerium ...

