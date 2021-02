Tesla-Konkurrent BYD: Die Geschäfte brummen

Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Entwicklers BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) gehörte im Corona-Jahr 2020 zu den Höhenfliegern an der Börse. Zwischen Januar 2020 und Mitte Februar 2021 hat sich der Aktienkurs mehr als versechsfacht.

Befeuert wurden die Papiere durch immer wieder sehr erfreuliche Nachrichten zur Geschäftsentwicklung. So präsentierte BYD zuletzt die Verkaufszahlen für den Dezember 2020, die überraschend stark ausfielen. So wurden im Dezember 56.322 Fahrzeuge verkauft, was im Vergleich zum Dezember 2019 ein kräftiges Plus von 30 Prozent bedeutete.

Starker Zuwachs bei Elektro- und Hybrid-Autos

Grund für diese starke Entwicklung war ein kräftiger Zuwachs bei den Verkäufen der Elektro- und Hybrid-Autos und E-Bussen. Hier wurden mit 28.841 Einheiten im Dezember mehr als doppelt so viele Fahrzeuge abgesetzt wie noch im Dezember 2019 (13.099 Einheiten). Bei den mit Benzin oder Diesel angetriebenen Fahrzeugen wurde dagegen im Dezember 2020 ein Rückgang um neun Prozent auf 27.481 Fahrzeuge verzeichnet.

