DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien/Produkteinführung

Corestate legt mit offenem Spezial-AIF 'Stadtquartiere I' den ersten Fonds seiner Art in Deutschland für institutionelle Investoren auf



11.02.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corestate legt mit offenem Spezial-AIF 'Stadtquartiere' den ersten Fonds seiner Art in Deutschland für institutionelle Investoren auf Quartier-Investmentinitiative nimmt weiter Fahrt auf

120 Mio. Euro Kapitalzusagen von institutionellen Anlegern, 500 Mio. Euro Zielvolumen

Pionierarbeit bei Etablierung neuer Assetklasse - 200 Mrd. Euro-Markt

Vorteil dank langjähriger Expertise bei Wohnen, Büro, Einzelhandel und Mischnutzung

Hannover Leasing fungiert als hauseigene KVG Frankfurt, 11. Februar 2021, CORESTATE Capital Holding S.A. (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat den offenen Spezial-AIF 'Stadtquartiere I' aufgelegt. Dieser Fonds ist der erste seiner Art in Deutschland für institutionelle Anleger und damit ein Wegbereiter für die aufstrebende Assetklasse der Stadtquartiere. Im Anlagefokus liegen städtebaulich besonders relevante Immobilien in den Zentren deutscher Mittel- und Großstädte, die die Qualität des jeweiligen Standorts weiter aufwerten und prägen sollen. Als Zielvolumen werden rund 500 Mio. Euro angestrebt. Die Verwaltung des Fonds liegt bei der Hannover Leasing, der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nils Hübener, CIO von Corestate: "Bereits vor über 10 Jahren hat Corestate als einer der Pioniere in der damals neuen Assetklasse Micro Living den Grundstein gelegt für eine nach wie vor anhaltende Erfolgsgeschichte für institutionelle Investoren in ganz Europa. Bei den Stadtquartieren sehen wir heute in Deutschland ein ähnliches Potenzial und wollen diesen Markt daher schon in einem frühen Stadium maßgeblich mitgestalten. Unser langjähriges und tiefes Know-how in den Assetklassen Wohnen, Büro und Einzelhandel sowie bei gemischt genutzten Objekten sind beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Erschließung dieses Wachstumsmarktes." Langfristig stabiles Segment | Für Investoren mit ESG-Fokus attraktiv | 200 Mrd. Euro-Markt Die Marktgröße für moderne Quartiere in Deutschland schätzt Corestate auf rund 200 Mrd. Euro. Entsprechend baut das Unternehmen mit dem neuen Fonds seinen Investmentschwerpunkt auf Stadtquartiere weiter aus und plant, seine Aktivitäten in diesem Core-Segment noch mehr zu intensivieren. Die Herausforderungen der Corona-Krise haben gezeigt, dass die langfristig stabile Assetklasse der Stadtquartiere vor allem für Investoren mit Fokus auf ESG-Kriterien attraktiv ist. Corestate geht von einer anhaltend starken Nachfrage aus und stellt für das laufende Jahr weitere neue Produkte in Aussicht. Charles Smith, Head of Key Clients bei Corestate: "Die Bedeutung von Stadtquartieren wächst zunehmend. Ein wesentlicher Grund ist die steigende Anforderung, qualitativ ansprechenden Wohnraum unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien neu zu schaffen oder in bestehenden Strukturen innovativ umzugestalten. Im Gegensatz zu den klassischen Wohnfonds von Corestate kann unser neuer Stadtquartier-Fonds für sein Portfolio auch Immobilien erwerben, die neben dem Wohnangebot auch zur Funktionalität und Aufwertung von Quartieren beitragen, beispielsweise durch Kindergärten oder durch Einzelhandels- oder Büroflächen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt jedoch klar im Bereich Wohnen." 150 Mio. Euro Pipeline | Spezielles Bewertungssystem sichert Standortqualität Die aktuelle Pipeline des Fonds umfasst ca. 150 Mio. Euro in deutschen Mittel- und Großstädten. Bei der Auswahl der Standorte greift Corestate unter anderem auf ein internes Bewertungssystem zurück, so dass sich nur solche Städte für den Fonds qualifizieren, die eine bestimmte Mindestpunktzahl auf Basis sozio- und immobilienökonomischer Kennzahlen erreichen. So soll den hohen Anforderungen an die für diese Assetklasse besonders wichtigen Standortkriterien Rechnung getragen werden. Bei einer Fremdkapitalquote von maximal 50 Prozent wird eine durchschnittliche jährliche Ausschüttung oberhalb von 4 Prozent angestrebt. Kapitalzusagen in Höhe von 120 Mio. Euro liegen bereits vor, der Fonds steht für weitere Investoren offen.

Presse-Kontakt

Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369

jorge.person@corestate-capital.com IR-Kontakt

Mario Groß

T: +49 69 3535630106 / M: +49 162 1036025

ir@corestate-capital.com

Über CORESTATE Capital Holding S.A. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich und Amsterdam. CORESTATE beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (SDAX) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite www.corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

11.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de