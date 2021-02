DJ Microsoft wollte Pinterest kaufen - Zeitung

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Der Software-Riese Microsoft hat dem sozialen Netzwerk Pinterest einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Monaten Avancen gemacht. Wie die Financial Times berichtet, liegen entsprechende Verhandlungen zurzeit jedoch auf Eis. Pinterest habe in der Vergangenheit signalisiert, als eigenständiges Unternehmen fortbestehen zu wollen. Für die Microsoft Corp wäre eine Übernahme von Pinterest der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte gewesen. Zurzeit bringt es die Pinterest Inc auf eine Marktbewertung von rund 50 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Aktienkurs um 239 Prozent in die Höhe geschossen.

