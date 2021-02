Der rege Handel an den Finanzmärkten in der Corona-Krise hat der Deutschen Börse ein Rekordjahr beschert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn stieg um neun Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Die Nettoerlöse legten um ebenfalls um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Euro zu.

