CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument AU000000DAU5 DAMPIER GOLD LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument AU000000DAU5 DAMPIER GOLD LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument R7I GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument 1PZ NO0010564701 PANORO ENERGY ASA NK 0,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument 1PZ NO0010564701 PANORO ENERGY ASA NK 0,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument EI0 US29272B1052 ENDUR.INTL GR.HOL.DL-0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument EI0 US29272B1052 ENDUR.INTL GR.HOL.DL-0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument CA28201L1013 EESTOR CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument CA28201L1013 EESTOR CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument CA51811C1059 LAST MILE HOLDINGS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument CA51811C1059 LAST MILE HOLDINGS EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.02.2021:Das Instrument CA92857Y1060 VIZSLA RESOURCES CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021The instrument CA92857Y1060 VIZSLA RESOURCES CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 11.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 12.02.2021:Das Instrument EG1 US92827P1021 VIRTUSA CORP. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 11.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 12.02.2021The instrument EG1 US92827P1021 VIRTUSA CORP. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 11.02.2021 and ex capital adjustment on 12.02.2021