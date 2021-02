The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2021ISIN NameXS0549116530 OOREDOO ITL.FIN.10/21 MTNFR0011000231 CREDIT LOGEMENT 11/21USP2253TJK62 CEMEX S.A.B. 16/26 REGSFR0013113073 LVMH 16/21 ZO CVDE000NRW0J97 LAND NRW SCHATZ 16 R1433US87938WAP86 TELEFONICA EM. 2021XS1865186594 VOLKSWAGEN LEASING 18/21XS0592582653 BNG BK 11/21 MTN REGSXS0592238876 BK OF INDIA(LDN.BR.)11/21DE000EH0EC46 COBA OMH E2310 VARUSU0901CAJ90 JBS USA LLC/FIN. 15/25XS1333702691 WESTPAC BKG 15/21 MTNUS00185AAJ34 AON PLC 15/21US298785FM34 EIB EUR.INV.BK 11/21DE000NLB2EP3 NORDLB IS.S.1333DE000LB1P076 LBBW DL-STUFENZINS 18/21USG5825AAB82 MARB BONDCO 18/25 REGS