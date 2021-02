HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 34 auf 39 Euro angehoben. Analyst Philippe Lorrain sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie kaum Kurstreiber für die Papiere des Maschinen- und Anlagenbauers. In seine Schätzungen bezieht er nun auch die Umsätze der übernommenen Teamtechnik mit ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

