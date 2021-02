Stäfa (awp) - Der Hörgerätehersteller Sonova ernennt Birgit Conix zur neuen Finanzchefin per Juni 2021. Sie ersetzt damit Hartwig Grevener, der nach über acht Jahren als CFO den Konzern verlässt. Gleichzeitig stellt Sonova Greg Behar und Roland Diggelmann zur Wahl in den Verwaltungsrat an der Generalversammlung im Juni ...

