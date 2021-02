Vow ASA: Vow ASA og Betula Energy AS sikter mot biokarbonproduksjon i Bamble kommune

Vow og Betula Energy har inngått avtale hvor Vow skal levere teknologi og utstyr for produksjon av biokarbon til et nytt anlegg som Betula Energy skal etablere i Bamble kommune. Her skal Betula Energy, den nye selskapsnavnet på tidligere BioGren AS, etablere produksjon av biokarbon og bioenergi i form av pellets og bio-oljer fra skogsvirke.

Etterspørselen etter biokarbon i Norden forventes å øke betydelig de nærmeste årene. Store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling for å kunne nå sine mål om vesentlige reduksjoner av bruk av fossilt kull innen 2030. Biokarbon har kvaliteter som gjør at det kan erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri.

- Teknologi og løsninger fra Vow kommer til å spille en sentral rolle i denne omstillingen. Vi er i ferd med å vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien at vi har teknologiske løsninger som akselererer det grønne skiftet, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

Anlegget i Bamble vil bli det andre stedet i Norge der Vow's teknologi blir anvendt på denne måten. På Follum ved Hønefoss planlegger Vow's heleide datterselskap Vow Industries å bygge et lignende anlegg. Her skal avfall fra skogindustri og returvirke fra byggenæringen omdannes til CO2-nøytral energi i from av biokarbon til metallurgisk industri, gass til fjernvarme, og bio-oljer for petrokjemisk industri, fortsetter Badin.

Synergier ved produksjon av bioenergi er viktig

I første omgang vil Betula Energy produsere homogene trepartikler som råstoff til én produksjonslinje for biokarbon til metallurgisk industri, og én produksjonslinje for trepellets som erstatning for fossilt kull i varmekraftverk. Med en slik konfigurasjon kan man oppnå synergier ved at den ikke-kondenserbare delen av biogassen fra produksjon av biokarbon benyttes til å tørke trepartikler for begge produksjonslinjene. Betula Energy vil ha mottak, oppdeling, tørking og pelletering felles for de to produksjonslinjene. Dette gir stordriftsfordeler.

- Ved anlegget til Betula Energy blir det lagt opp til detaljert kontroll med produksjonen gjennom alle trinn for å sikre konsistent kvalitet på sluttproduktet. Valget av Vow sin teknologi er en forlengelse av dette prinsippet med styrbar kvalitet for produksjon av biokarbon, sier Gisle Hegstad, daglig leder i Betula Energy.

Vow vil levere produksjonslinjene for biokarbon, syngas og bio-oljer. Utstyret fra Vow vil bli bestilt så snart Betula Energy er finansiert i løpet av 2021. For Vow vil dette samarbeidet kunne resultere i leveranse av prosessteknisk utstyr til en verdi opp mot 200 millioner kroner.

Marked med stort potensial

I dag bruker den metallurgiske industrien i Norge årlig nærmere en million tonn fossilbaserte reduksjonsmidler, som tilsvarer et CO2 utslipp rundt syv prosent av de nasjonale utslippene. Totalt er det Nordiske forbruket i denne industrien fire-fem ganger større.

Markedet for biokarbon er allerede stort og voksende. Første byggetrinn for Betula Energy vil kunne produsere 15.000 tonn grønt og klimanøytralt biokarbon, og tilsvarende mengde biooljer.

