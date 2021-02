LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prudential von 1511 auf 1441 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim britischen Versicherer gebe es kurzfristig Unruhe wegen der Abspaltung von Jackson Financial, schrieb Analystin Larissa van Deventer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der längerfristig positive Anlagegedanke bleibe aber strukturell intakt./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 20:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007099541

