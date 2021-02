11.02.2021 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) machte Ende letzten Jahres eher den Eindruck mehr mit seinen Personalquerelen beschäftigt zu sein, als mit dem operativen Geschäft. Heute nun eine Ankündigung, die Corestate wieder "on track" zeigt. Und auf verschiedenen Ebenen laufende und einmalige Erträge sichern könnte. Dafür legt man einen Fonds mit 500 Mio EUR Zielvolumen auf. Verwaltet von der eigenen Tochter Hannover L:easing (KVG), versorgt mit Projekten aus der Corestate Pipeline - so garantiert man höchstmögliche Ertragsanteile an diesem Portfolio. Bisher seien 120 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...