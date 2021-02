Deutsche Aktien steigen, Anleger steigen aus und positionieren sich auf der anderen Seite. Keine schlechte Position für weitere Gewinne. Zusammenfassung Der DAX kratzt an seinem Allzeithoch und die hiesigen, mittelfristig orientierten Anleger wenden sich ab. 17 Prozent der institutionellen Anleger haben seit vergangenem Mittwoch ihre Aktien verkauft, 19 Prozent sind short gegangen. Der Sentiment-Index fällt um 36 (!) Punkte auf -4. Private haben sich in dieselbe Richtung bewegt, nur in kleinerem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...