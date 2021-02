Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel gegen den US-Dollar nahezu unverändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2130 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. In New York hatte der Euro am Mittwoch gegen 21 Uhr bei 1,2128 Dollar notiert.Der Euro zeigte sich bereits gestern stabil gegenüber dem US-Dollar, was mit der bevorstehenden Regierungsbildung ...

