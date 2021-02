10.000 Euro sind wirklich eine Menge Geld, aber solltest du sie jetzt möglicherweise in W. P. Carey (WKN: A1J5SB) investieren? Keine Frage: Ein solcher Schritt will definitiv gut überlegt sein. Vielleicht handelt es sich hierbei um einen Schritt, der für dein Portfolio prägend sein kann. Aber was passiert eigentlich genau, wenn du 10.000 Euro in W. P. Carey investierst? Das wollen wir uns im Folgenden etwas näher ansehen. Sowohl mit Blick auf das Unternehmen selbst als auch im Hinblick auf die Dividende, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...