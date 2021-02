Dallas (ots/PRNewswire) - RateGain Technologies, das führende SaaS-Unternehmen für die Reise- und Hotelbranche, gab heute eine globale strategische Partnerschaft mit IDeaS bekannt, einem Pionier und weltweit führenden Anbieter von Revenue-Management-Lösungen, um mehr als 100.000 Hotels auf der ganzen Welt mit Echtzeit- und KI-gestützter Preisintelligenz zu versorgen.Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Gastgewerbe bei der Bewältigung der Nachfrage- und Preisvolatilität im neuen Normalzustand zu unterstützen. Um eine Lösung für die Umsatzoptimierung zu finden, hat IDeaS seine bestehende Partnerschaft mit RateGain verstärkt, wobei RateGains Echtzeit-Preisdaten nun in IDeaS-Anwendungen integriert sind. Die Partnerschaft wird Hotels dabei helfen, auf genaue und Echtzeit-Daten im großen Maßstab zuzugreifen, und zwar über RateGains OPTIMA, das von KI-gesteuertem dataSURE angetrieben wird und eine Datengenauigkeit von bis zu 99 % gewährleistet. Darüber hinaus bietet OPTIMA Hotels Zugang zu branchenführenden Funktionen wie Cluster Dashboards, Airbnb Insights, Geo Source Tracking, LoS Restrictions Tracking und Lightning Refresh."Diese Partnerschaft ermöglicht es den Kunden von IDeaS, die betriebliche Effizienz zu verbessern, Aktualisierungen von unterwegs zu erhalten und Revenue-Management-Strategien im Hinblick auf ihr Comp-Set zu optimieren, indem sie Echtzeit-Marktdaten nutzen. Während RateGain und IDeaS weiterhin die täglichen geschäftlichen Herausforderungen der Hotels lösen, stellen Produkte wie Optima sicher, dass unsere gemeinsamen Kunden Zugang zu wettbewerbsfähigen Raten in Echtzeit, Wissen über die Marktpositionierung und ein Verständnis darüber haben, wie sich der Markt in Bezug auf Events, Airbnb-Angebote und Werbepläne der Konkurrenz verhält. Dies ermöglicht es Hotels, fundierte Entscheidungen zu treffen, um Buchungen zu steigern, bevor es zu spät ist", sagte Joseph Martino, Chief Business Development Officer, IDeaS.Chinmai Sharma, President Americas, RateGain, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "In der Post-COVID-Welt brauchen Pricing-Teams Hilfe, um einen Echtzeit-Überblick über den Markt zu erhalten. Durch diese Integration wollen wir sowohl den Aufwand reduzieren als auch die Fähigkeit zur Marktüberwachung verbessern. RateGain hat bei der Bereitstellung von Rate-Shopping-Daten über diese neue Konnektivität eine Suffizienz von bis zu 99 % erreicht. Wir sind sicher, dass Hoteliers einen unmittelbaren Nutzen aus dieser neuen Partnerschaft ziehen werden."Informationen zu RateGainRateGain ist ein führender Anbieter von SaaS-Produkten, die Reise- und Hospitality-Unternehmen dabei helfen, jeden Tag mehr Umsatz zu machen. RateGain unterstützt mehr als 250.000 Objekte weltweit mit 240 Milliarden ARI-Updates und über 30 Millionen Buchungen. Für mehr Informationen, besuchen Sie https://rategain.comInformation zu IDeaSIDeaS, ein SAS-Unternehmen, ist der weltweit führende Anbieter von Revenue-Management-Software und -Services. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung liefert IDeaS Revenue Science an mehr als 15.000 Kunden in 143 Ländern. Ergebnisse geliefert. Umsätze transformiert. Entdecken Sie mehr Profitabilität auf ideas.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/923440/RateGain_Logo.jpgPressekontakt:Ankit ChaturvediAVP Marketing -RateGainankit.chaturvedi@rategain.com+91-9654502760Original-Content von: RateGain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122239/4835637