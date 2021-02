Guten Morgen, der DAX ist am Vortag unter die wichtige Marke von 14.000 Punkten gerutscht. Per Handelsschluss notierte der DAX bei 13.932 Punkten. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstagmorgen bei 13.950 Punkten etwas höher. Solange der DAX aber unter 14.000 Punkten bleibt, ist im weiteren Verlauf mit einem Kursrückgang bis 13.600 Punkte zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre ein Rücklauf bis zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...