Es scheint, als wäre den Technologieaktien in den USA für den Moment ein wenig die Puste ausgegangen. Und wenn die Nasdaq als zuverlässiges Zugpferd der vergangenen Monate ausfällt, dürfte es auch für den Deutschen Aktienindex schwer werden, das hohe Kursniveau auf Dauer zu halten, vor allem nach der nochmaligen Verlängerung des Lockdowns in Deutschland. Die Tatsache, dass der Markt das neue Allzeithoch am Montag nicht für eine Fortsetzung der Rally nutzen konnte, war aus technischer Sicht ein Warnsignal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...