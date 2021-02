Der Immo-Investor Aggregate Holdings hat die Minderheitsbeteiligung an der S Immo von 9,03 Prozent auf auf 10,79 Prozent erhöht. "Die Investitionen in S Immo und Immofinanz demonstrieren das langfristige, strategische Engagement von Aggregate in zwei deutlich unterbewertete und qualitativ hochwertige Gewerbeimmobilien-Unternehmen sowie das langfristige Bekenntnis zu all ihren Stakeholdern und zum Standort Österreich", betont Aggregate. Das aktuelle Marktumfeld habe zu erheblichen Wertverschiebungen im gewerblichen Immobiliensektor geführt. "Aggregate ist der Ansicht, dass der fundamentale Wert innerhalb dieser Unternehmen durch die kommunizierte Strategie eine erhebliche Wertschöpfung für alle Aktionäre bieten wird", wie das Unternehmen mitteilt.

