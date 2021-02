Der Anstieg der US-Zinsen befördert auch seine Pendants in der Eurozone nach oben, was zu unerwünschten Folgen bei den finanziellen Bedingungen führt, so Robin Brooks, Chefökonom des Institute of International Finance (IIF). So zeigt sich der EUR/USD angesichts der zulegenden US-Anleiherenditen und der Ausweitung der Renditedifferenzen zwischen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...