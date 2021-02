Hamburg (ots) - Über seine Beziehung zu Norwegens Prinzessin Märtha Louise, 49, wird viel diskutiert, jetzt spricht der amerikanische VIP-Schamane Durek Verrett, 46, in GALA (Heft 7/2021, ab heute im Handel) über diese Liebe. Er ist überzeugt, dass es ihm vorbestimmt war, Märtha Louise zu treffen. "Meine Mutter sagte mir schon, als ich klein war, dass ich eine Prinzessin von Norwegen heiraten würde."Auch Heiratspläne bekräftige er: "Märtha und ich sind definitiv Seelenverwandte und wir denken, dass die Ehe uns noch enger miteinander verbinden wird. Ich bin sehr glücklich, dass sie mich so liebt, wie ich sie liebe", so Verrett zu GALA.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4835698