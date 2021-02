Wien (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zur Inflation in der Eurozone verzeichnete die Inflation in den USA gestern keinen Sprung nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Verbraucherpreisinflation sei im Januar konstant bei 1,4% p.a. geblieben und die Kernrate, welche Energie- und Lebensmittelpreise exkludiere, sei von 1,6% auf 1,4% p.a. zurückgegangen. Die Preisdynamik im Januar zeige wenig Veränderung zum Vormonat, da sowohl im Dezember als auch im Januar Anstiege der Energiepreise die Preisdynamik bestimmt hätten (3,5% p.m. im Januar). Trotz des verhaltenen Starts ins Jahr werde die Inflationsrate auch in den USA 2021 höher ausfallen als 2020. Insbesondere im zweiten Quartal 2021 sollten Basiseffekte die Inflationsrate auf deutlich über 2% steigen lassen. Dies werde am Finanzmarkt auch so erwartet, was sich in Inflationserwartungen von über 2% widerspiegele (5-jährige Breakeven-Inflation bei 2,3%). ...

