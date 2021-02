Luxemburg/Berlin (ots) - Bereits im November letzten Jahres hatte 28 BLACK mehr als 50.000 Dosen seines Energy Drinks an Menschen verteilt, die in Nachtschicht oder im Schichtbetrieb arbeiten. Von Februar bis April haben nun alle, die in medizinischen Einrichtungen tätig sind und Überstunden, Bereitschaftsdienst oder Nachtschicht leisten müssen, die Chance, sich bei 28 BLACK einen Energie-Bonus abzuholen. Alles was dafür erforderlich ist, ist sich auf www.28black.de/energie-bonus zu bewerben."Es ist wichtig, diejenigen zu unterstützen, die jeden Tag unermüdlich für das Wohl anderer im Einsatz sind. Auch wenn wir gerade den Fokus auf medizinische Einrichtungen legen, gilt das für ganz viele Berufsgruppen", so Felin-Joy Jencquel, Marketing Director bei 28 BLACK.Die Aktion "28 BLACK Energie-Bonus" läuft vom 11. Februar bis zum 27. April 2021. In den Energiepaketen sind verschiedene Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel die Lieblingssorte der 28 BLACK Konsumenten: 28 BLACK Açaí. Alle 28 BLACK Varianten sind mit Vitaminen angereichert, ohne Taurin, gluten- und laktosefrei. Ausgezeichnet mit dem V-Label ist 28 BLACK auch passend für eine vegane Lebensweise.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Sibylle Erler8, Am ScheerleckL-6868 Wecker(Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/4835703