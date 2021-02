Die Commerzbank hat ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahr veröffentlicht. Da vorab schon einiges bekannt war, gibt es keine großen Überraschungen. Allerdings hat die Bank Details zur neuen Strategie in einer Pressemitteilung aufgelistet. Bei Kapitalmarkttag am Nachmittag wird sich der Vorstand den Fragen der Investoren stellen. Auch für Aktionäre ist einiges geplant. Das Papier stürzt aktuell aber ab, was an der Prognose für das Gesamtjahr liegt.Bereits vermeldet hatte die Commerzbank, dass 2020 unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...