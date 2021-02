Nach dem Absturz in der ersten Pandemiewelle und einer ersten dynamischen Erholung hat der Ölpreis im weiteren Jahresverlauf 2020 über längere Zeit in etwa stagniert. Gegen Jahresende haben sich dann aber die Bullen durchgesetzt und für einen neuen Aufwärtstrend gesorgt. Das optimistische Szenario ist fundamental gut untermauert.In der ersten Pandemiewelle hat die Ölnachfrage deutlich gelitten, was im letzten Frühjahr zu einem Überangebot und einem Preisabsturz geführt hat. Inzwischen hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...