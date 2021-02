Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) verzeichnete in 2020 Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn. Nach vorläufigen Zahlen verzehnfachte (+ 940 %) sich der Umsatz im vergangenen Jahr von 1,8 auf 16,9 Millionen Euro. "Aufgrund der hohen Umsatzbasis erzielte das Unternehmen den ersten Jahresüberschuss seiner Geschichte", so CFO Stefan Pieh. Gab es 2019 noch einen Verlust von 1,8 Millionen Euro, so erreicht NanoRepro nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr einen Gewinn vor Steuern in einer Bandbreite zwischen 4,0 und 4,5 Millionen Euro. Das Ergebnis lag entsprechend etwa zwischen 0,40 und 0,45 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...