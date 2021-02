Die Immofinanz hat mit der AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt einen Mietvertrag über insgesamt 10.000 m2 Bürofläche in den myhive Twin Towers am Wienerberg abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. "Dieser Mietvertragsabschluss zeigt einmal mehr, dass unsere Office-Lösungen sehr gut angenommen werden. Wir bieten unseren Mietern alle Annehmlichkeiten für einen reibungslosen Business-Alltag sowie großzügigen Raum für kommunikativen Austausch - und das in einem Erholungsgebiet mitten in der Großstadt. Das sind die besten Voraussetzungen für gute Ideen und Spaß an der Arbeit", meint Katrin Gögele-Celeda, Country Managerin Operations für Österreich bei der Immofinanz.

