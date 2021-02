Etwa die Hälfte der britischen Warenexporteure sieht sich aufgrund der Brexit-bedingten Revisionen der Handelsbedingungen mit der Europäischen Union (EU) seit Jahresbeginn mit Schwierigkeiten im Handel konfrontiert, wie eine Umfrage der British Chambers of Commerce (BCC) am Donnerstag ergab. Wichtige Ergebnisse "Etwa 49% der Warenexporteure gaben an, ...

