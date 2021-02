Kassel (ots) - Top 3, wenn man nur Finanzvertriebe mit breitem Beratungsspektrum von Firmenversicherungen bis zur privaten Vermögensberatung berücksichtigtJohannes Sczepan: "Ritterschlag für alle meine Kolleginnen und Kollegen."Bei einem branchenübergreifenden Vergleichstest von rund 17.000 Unternehmen hat sich Plansecur in der Kategorie "Finanzvertriebe" unter den Top 5 platziert. Unter denjenigen Finanzvertrieben, die ein breites Beratungsspektrum von Firmenversicherungen über die individuelle Finanzplanung bis hin zur privaten Vermögensberatung anbieten, steht Plansecur in der unabhängigen Übersicht unter den Top 3.Der Test war vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt und in Focus (Ausgabe 6/2021) veröffentlicht worden. Für Plansecur reiht sich die Aufnahme in die Liste der fünf bzw. drei Besten in eine Serie mehrerer aktueller Auszeichnungen ein. Aus einem Vergleichstest der Finanzvertriebe in der Zeitschrift Capital (Ausgabe 11/2020) war Plansecur als Kostensieger hervorgegangen. Bei einem Vergleich in der Zeitschrift Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2020) landete Plansecur auf dem zweiten Platz.Der jüngste Vergleich von Focus basiert auf automatisierten Auswertungen in den sozialen Netzwerken mittels Künstlicher Intelligenz und ist somit als besonders objektiv einzustufen. Mit 91 von 100 Punkten hat sich Plansecur dabei die Auszeichnung "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche" verdient. Drei weitere unter den Top 5 kamen ebenfalls auf über 90 Punkte. Mit dieser hohen Anerkennung liegt Plansecur auch im Vergleich mit artverwandten Branchen weit vorne: So hat bei den von Focus gewählten Kategorien Fintechs, Finanzberater, Finanzdienstleister, Direktbanken, Depotbanken, Direktversicherer, Onlinebroker und Fondsanlagegesellschaften jeweils überhaupt nur ein einziger Anbieter mehr als 90 Prozent Zustimmung von Kundenseite erhalten. "Unter 17.000 Unternehmen über viele Branchen hinweg zu den Besten zu gehören, ist vor allem der Verdienst unserer Beraterinnen und Berater", gibt Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan das Lob der Kunden weiter, und spricht von einem "Ritterschlag für alle meine Kolleginnen und Kollegen".Während die Querschnittsanalyse von Focus mittels Künstlicher Intelligenz ermittelt wurde, basierten die Bewertungen von Capital und Test, bei denen Plansecur ebenfalls weit vorne an der Spitze liegt, auf Leistungsvergleichen anhand von Fallbeispielen."Wir freuen uns über alle Auszeichnungen, ob mit menschlicher oder künstlicher Intelligenz", sagt Johannes Sczepan. Er stellt zugleich klar: "Der wichtigste Maßstab unseres Handelns ist und bleibt die Zufriedenheit unserer Kunden." Wie gerne die Kunden den unabhängigen Finanzdienstleister in Anspruch nehmen, spiegelt der Erfolg des Unternehmens im letzten Jahr wider. 2020 überstieg das verwaltete Depotvolumen erstmals die Marke von einer Milliarde Euro. Bei den Provisionserlösen verdoppelte sich das Wachstum im letzten Geschäftsjahr auf 23,7 Millionen Euro. Beim Vermittlungsvolumen gelang Plansecur sogar eine Verfünffachung des Wachstums auf rund 425,2 Millionen Euro.Das Fundament der hohen Kundenzufriedenheit und des kontinuierlich guten Abschneidens bei Vergleichstests ist laut Plansecur die strikte Werteorientierung der Beratung. "Richtschnur unseres Handelns ist und bleibt eine von christlichen Grundwerten geprägte humane Ethik einschließlich eines nachhaltigen sozialen Engagements. Gerade angesichts der Turbulenzen unserer Zeit erfährt ein derart klarer Wertekanon viel Zustimmung in der Gesellschaft", betont Johannes Sczepan. Er fügt hinzu: "Dadurch unterscheiden wir uns sicherlich von einer ganzen Reihe unserer Wettbewerber. Das ist gut so, und das wissen unsere Kunden losgelöst von unseren guten Ergebnissen bei Vergleichen zu schätzen."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019).Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur, Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0) 561 / 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations, Tel. +49 (0) 611 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de undwww.facebook.com/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/4835825